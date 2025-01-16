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"ارحل وعارَك في يديك".. "صوت الأزهر" تخصص عددها الأسبوعي عن "بايدن" - صورة

04:00 ص الخميس 16 يناير 2025

مشيخة الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

خصصت صحيفة "صوت الأزهر" الصادرة عن الأزهر الشريف، عددها الجديد للحديث عن رحيل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد انتهاء ولايته.

وتصدر مانشيت "ارحل وعارَك في يديك" العدد الأسبوعي الجديد لصوت الأزهر متضمنا صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن رفقة وزير خارجيته أنتوني بلنيكن.

وتضمنت الصحيفة، حديث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حول مأساة أهل غزة، ومشاهد تجمد الأطفال، وجولة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية في باكستان.

وتصدُر الصحيفة أسبوعيًا عن مشيخة الأزهر الشريف، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوي.

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