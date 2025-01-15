وزير التعليم يستعرض نظام البكالوريا مع أعضاء بمجلس النواب

كتب- أحمد الجندي:

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام البكالوريا، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير مستقبل أفضل للطلاب.

وأكد الوزير خلال اللقاء أنه تم بذل جهود كبيرة لطرح هذا المقترح، مشيرًا إلى أن الوزارة تغلبت على العديد من التحديات المزمنة التي تواجه الثانوية العامة، وذلك من خلال خطة شاملة لتدريس المواد الأساسية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح "عبد اللطيف "أن القرارات المكثفة التي اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية كانت تهدف إلى معالجة التحديات على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها المستقبلية.