لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير التعليم يستعرض نظام البكالوريا مع أعضاء بمجلس النواب

09:17 م الأربعاء 15 يناير 2025

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام البكالوريا، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير مستقبل أفضل للطلاب.

وأكد الوزير خلال اللقاء أنه تم بذل جهود كبيرة لطرح هذا المقترح، مشيرًا إلى أن الوزارة تغلبت على العديد من التحديات المزمنة التي تواجه الثانوية العامة، وذلك من خلال خطة شاملة لتدريس المواد الأساسية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح "عبد اللطيف "أن القرارات المكثفة التي اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية كانت تهدف إلى معالجة التحديات على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها المستقبلية.

78be8410-b33b-4f69-bf9f-95603ed33d74

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مجلس النواب جلسات الحوار المجتمعي نظام البكالوريا الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل

إعلان

إعلان

عاجل - السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل
رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة
رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر