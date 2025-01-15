تفاصيل لقاء هيئة الخدمات البيطرية" ووفد وزارة الزراعة الأردنية

كتب-عمرو صالح:

استقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وفدا رفيع المستوى من قيادات وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، فى إطار متابعة نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة التى عقدت فى القاهرة نهاية ديسمبر الماضى برئاسة وزيرا الزراعة فى البلدين.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة، إن الاجتماع بحث تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات البيطرية والصحية العامة والتحاور مع الأشقاء الأردنيين فى كافة مجالات الطب البيطري.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات الصحة الحيوانية وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير الخيول وتذليل العقبات ونقل الخبرات المصرية الخاصة بخلو مصر فى ملفات الخلو من بعض أمراض الخيول ومنها (انيميا الخيل – الرعام – زهرى الخيول – طاعون الخيل) بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف "شاهين" أن الاجتماع بحث أيضا التعاون فى مجال التدريب للأشقاء الأردنيين وقد رحبت الهيئة بتقديم خبراتها فى كافة مجالات الطب البيطرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وفى ختام اللقاء، أعرب الجانبين عن تطلعها لتعزيز أواصر التعاون بين الهيئة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بما يحقق المصلحة المشتركة ويسهم في تطوير القطاع البيطري في البلدين.

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