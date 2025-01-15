مستشفى الشيخ زايد التخصصي ينجح في إنقاذ سيدة حامل وجنينها في عملية معقدة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، نجاح الفريق الطبي في إنقاذ حياة سيدة حامل في الشهر الثامن وجنينها، خلال عملية جراحية معقدة ذات معدل خطورة عالٍ، تمت في وقت قياسي.

وأوضح "جودة" في بيان، أن المستشفى استقبل حالة طارئة لسيدة في العقد الثالث من العمر، كانت تعاني من ألم حاد بالصدر وتسارع في ضربات القلب، وبعد إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة ومراجعة التاريخ المرضي، تبين أن السيدة قد أجرت عملية تغيير للصمام الأورطي منذ 13 عامًا، بالإضافة إلى تركيب دعامة في الشريان الأمامي النازل منذ 3 سنوات.

وعقب إجراء موجات صوتية على القلب (Echo)، تبين وجود انسداد بالصمام الأورطي بسبب توقف المريضة عن تناول أدوية السيولة لمدة شهرين، وهو ما استدعى التدخل الطبي العاجل.

وفي إطار التنسيق بين التخصصات المختلفة، قام فريق جراحة القلب والصدر بالتعاون مع أطباء القلب باستخدام تقنيات متطورة مثل الأشعة (Fluoroscopy) عبر جهاز القسطرة لتأكيد التشخيص وتصوير الشرايين التاجية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الجنين من الأشعة.

وأشار "جودة" إلى تشكيل فريق جراحي متكامل من أطباء جراحة القلب والصدر، وأطباء النساء والتوليد، وأطباء التخدير، حيث تم إجراء ولادة قيصرية ناجحة أُخرج خلالها الجنين بسلام وأُودع في الحضانة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بعد ذلك، تم إدخال المريضة إلى جهاز القلب الصناعي لإجراء عملية إصلاح الصمام الأورطي واستبداله، رغم تعقيد الحالة بسبب وجود التصاقات حول القلب، ونجحت العملية بفضل خبرة الفريق الطبي، وتم نقل المريضة إلى وحدة الرعاية المركزة في حالة مستقرة تحت إشراف طبي مستمر، تمهيدًا لنقلها إلى غرفة القسم الداخلي خلال 48 ساعة.

ضم الفريق الطبي نخبة من الأطباء المتخصصين في مجالات القلب، وجراحة النساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر، والتخدير، وهم: د إبراهيم عبد الحميد (استشاري القلب)، د. عمرو يحيى (أخصائي القلب)، د محمد رمضان (استشاري جراحة النساء والتوليد)، د محمد حامد (استشاري جراحة النساء والتوليد)، د تاج الدين أحمد، د أبو الوفا غالي (أطباء جراحة النساء والتوليد)، د هشام البتانوني (استشاري جراحة القلب والصدر)، د. مروه رمضان (أخصائي جراحة القلب والصدر)، د. أحمد جمعة، د. شريف جاد، د. طارق خطاب (أطباء جراحة القلب والصدر)، د. معتز صلاح (استشاري تخدير جراحة القلب والصدر)، د. محمد عبد الهادي (أخصائي تخدير القلب والصدر)، د. ريهام بدر (طبيب تخدير القلب والصدر).