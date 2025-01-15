حبس سنتين وغرامة حتى مليون جنيه.. ننشر النص الكامل لقانون تجريم المراهنات الإلكترونية

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية، قائلةً "إيمانًا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعنا وتقديم الحلول التي تُسهم في حماية المجتمع؛ تم تقديم مشروع قانون في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل".

وأضافت محروس أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وكذلك توعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدةً أن إقرار القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.

وأوضحت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه انتشرت في الآونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار في الهشيم؛ وعلى رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين في مصر، معظمهم من الشباب والأطفال، وبات الإدمان يجري مجرى الدم في عروقهم، ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التي خلقها الله حرة؛ ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام، ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعروا.

وأشارت محروس إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كل الألعاب الرياضية وغير الرياضية؛ فتوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرهما، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر إلى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم، ففي مختلف الدول تكتظ المواقع بعدد لا نهائي من المراهنات، حتى يغرق الشخص في دوامة لا تنتهي تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف.

وتابعت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: "استخدمت المواقع والتطبيقات وسائل مختلفة لجذب المستخدمين؛ أبرزها الإعلانات التي أصبحت في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط، فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.

وأكدت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون، باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.

وأوضحت محروس أن القانون حدد العقوبات؛ وهي وفقًا للمادة الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين، كل مَن دعا أو روج أو تفاوض أو ساعد بأية صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الإلكترونية، ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الإلكترونية، والمادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين كل مَن سهَّل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الإلكترونية بأية وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك، كما يُعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة على تسهيل عمليات الدفع.

وحددت المادة الرابعة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين على مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الإلكترونية، والمادة الخامسة: في تطبيق أحكام هذا الفصل تؤول كل الغرامات المقضي بها إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تخصص لعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفقًا لما يضعه الصندوق من سياسات.

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