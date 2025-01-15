وزير التعليم: لا يوجد دور ثان في البكالوريا المصرية ولكن هناك فرص متعددة للامتحانات

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يكون هناك دور ثاني في نظام "البكالوريا المصرية"، إلا أن النظام يتيح للطلاب فرصًا متعددة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الفرص المتعددة هو توفير مرونة للطلاب لتحديد الوقت الأنسب لهم لأداء الامتحانات، مما يعزز فرص النجاح والتفوق الأكاديمي.

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