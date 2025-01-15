الصحة: 1323 زيارة إشرافية للتأكد من تطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 1323 زيارة إشرافية لمستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها خلال عام 2024؛ لمتابعة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، والمقاومة لمضادات الميكروبات في المنشآت الصحية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ 115 دورة تدريبية للأطقم الطبية على إجراءات مكافحة العدوى، وترصد العدوى المكتسبة، ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، بإجمالي 5758 متدرباً.

وتضمن ذلك التدريب الملزم لمقدمي الرعاية الصحية قبل البدء في العمل وتقديم الخدمات الطبية في 12 مستشفى من المستشفيات التي تم الانتهاء من تطويرها في محافظات (الدقهلية، الغربية، سوهاج، كفر الشيخ، الجيزة، المنوفية، القليوبية)، وذلك في إطار بناء وتطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تخريج الدفعة رقم 19 من "الدبلوم المهني المعتمد لمكافحة العدوى ووبائيات المستشفيات" بإجمالي 32 خريجاً، بهدف رفع كفاءة الفريق الطبي وتأهيل كوادر متخصصة في علم مكافحة العدوى من العاملين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والهيئات الحكومية المختلفة، وكذلك المستشفيات الجامعية والخاصة. كما تم طباعة وتوزيع 55506 لوحة إرشادية للتوعية داخل المنشآت الصحية.

وأشار إلى إدراج 193 قسم رعاية مركزة للأطفال حديثي الولادة في مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى المراكز والمستشفيات الخاصة في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة "رعاية" للأطفال حديثي الولادة، والتي تشمل محافظات (كفر الشيخ، الغربية، الفيوم، البحر الأحمر، مطروح، المنيا).

يهدف ذلك إلى تحسين إجراءات مكافحة العدوى وخفض معدلات العدوى والوفيات المصاحبة في أقسام الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تحديث منظومة البرنامج القومي الإلكتروني لرصد عدوى المستشفيات. حيث يهدف تطبيق البرنامج في نسخته المحدثة طبقاً لأحدث الأدلة الإرشادية العالمية، إلى خفض معدلات العدوى ومنع انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية داخل المنشآت الصحية، إذ يتم جمع بيانات العدوى عبر أجهزة الهواتف الذكية المزودة بالبرنامج، والتي يتم ربطها بالموقع الإلكتروني لرصد عدوى المنشآت الصحية الخاص بوزارة الصحة والسكان. يهدف ذلك إلى تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث العدوى مستقبلاً وحماية المريض من خطر التعرض لها.

وأوضحت الدكتورة سالي محي الدين، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى، أنه تم تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات في 73 مستشفى نموذجي بجميع محافظات الجمهورية، متضمنة المستشفيات والهيئات الحكومية، مثل (مديريات الشئون الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية، الهيئة العامة للرعاية الصحية)، وكذلك المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى مستشفيات هيئة قناة السويس في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية. يشمل البرنامج تعزيز ممارسات منع ومكافحة العدوى، والتشخيص المعملي، وترصد الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، بالإضافة إلى الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وذلك لمواجهة الخطر العالمي والحد من نشوء وانتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.