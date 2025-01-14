موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لموظفي القطاعين العام والخاص

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

وشمل القرار شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، مع استثناء الامتحانات التي قد تجري في هذا اليوم، والتي ستستمر وفقًا للمواعيد المقررة من قبل الجهات المعنية.

موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2025

من جانبه، كشف مصدر مسئول بوزارة العمل عن موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2025.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025 ستكون يوم السبت 25 يناير 2025.

وأوضح المصدر، أن هذه الإجازة ستكون في نفس اليوم المقرر للقطاع الحكومي، لكن يحق لأصحاب العمل في القطاع الخاص اتخاذ قرار بتشغيل الموظفين في هذا اليوم إذا اقتضت الحاجة لذلك.

حقوق الموظفين في حالة العمل خلال الإجازة

وأشار المصدر إلى أنه في حال قرر صاحب العمل تشغيل الموظفين في يوم الإجازة، فإنه يتوجب عليه منح العاملين أجراً مضاعفاً وفقاً لما تنص عليه المادة (52) من قانون العمل.

من المتوقع أن تصدر وزارة العمل بيانًا رسميًا قريبًا يتضمن تفاصيل إضافية بشأن الإجازة وكيفية تطبيقها على العاملين في القطاع الخاص.

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