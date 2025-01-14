إطلاق اسم مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، قرارًا اليوم الثلاثاء، بإطلاق اسم البروفيسور سير مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن، ومؤسس "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" بمدينة أسوان، على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي.

وبحسب بيان لوزارة الطيران المدني، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقدير العلماء والمُبدعين في مختلف المجالات الذين ساهموا بإنجازاتهم العلمية في خدمة الإنسانية والبشرية كونهم رموزًا مضيئة ساهمت في إعلاء اسم ومكانة مصر عالميًا.

وأوضح البيان أن هذا التكريم يأتي لمشواره العلمي الطويل ولإسهاماته المتميزة و العديدة في مجال جراحة وزراعة القلب، لاسيما إنجازه الطبي غير المسبوق مؤخرًا في تطوير صمامات القلب، هذا إلى جانب خدماته الجليلة لعلاج أبناء الوطن وإنقاذ حياة العديد من المرضى على مستوى العالم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم وضع صور البروفيسور مجدي يعقوب بجميع صالات السفر والوصول بمطار أسوان الدولي.

وشدد البيان على أن التكريم يعكس اعتزاز قطاع الطيران المدني برموز مصر من العلماء الأجلاء الذين أضاءوا العالم بإسهاماتهم المتميزة، وإيمانًا بأهمية دور العلماء المصريين كونهم مصدر فخر ورموزًا تحتذى بها الأجيال القادمة.

وفي وقت سابق علق السير مجدي يعقوب على دعوات إطلاق اسمه على مطار أسوان الدولي، تقديرًا لإسهاماته الطبية الجليلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية إم بي سي مصر: "عايز أشوف المصريين في صحة واسم مصر عالي، سعادتي بشفاء قلوب الأطفال أكبر من أي شيء".