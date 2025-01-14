وزيرة التنمية المحلية تتابع تشجير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الفرق المعنية تقوم بمسح الطريق الدائري لتحدي المواقع والمناطق الرئيسية التي تصلح للزراعة على الطريق الدائري بنطاق إقليم القاهرة الكبرى وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة البيئة والاستشاري الخاص بالمشروع.

كما أشارت إلى أنه تم بالفعل البدء في زراعة بعض المواقع في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بالأشجار ومنها المنطقة بين تقاطع كوبري الأسمرات مع دائري المعادي بمحافظة القاهرة وجار استكمال باقي المواقع المحددة، بالإضافة إلى البدء في زراعة موقعين في محافظة الجيزة في نطاق مثلث محور عمرو بن العاص مع الهرم.

ووجهت منال عوض، هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة بأهمية التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظتين للحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها ومتابعتها أولاً بأول وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات بالتعاون مع شركات المياه بالقاهرة والجيزة.

وأكدت وزيرة التنمية، أنّ المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة وتعزيز الشراكة المجتمعية وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها والاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري الأشجار وتنقية الهواء وانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه سيتم مراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وأصناف الزراعات المُختارة والتوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهرا حضاريا للطريق الدائري وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة والإسكان والمرافق والزراعة والمحافظات الثلاث وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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