البكالوريا المصرية 2025.. وزير التعليم السابق يحذر من استبعاد مواد أساسية في النظام الجديد

كتب- أحمد الجندي:

أعرب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، عن تقديره للمشاركة في جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد.

ووجه وزير التعليم السابق، شكره للوزراء على الدعوة وحرص الوزارة على الاستماع لكافة الآراء بهدف الوصول إلى أفضل تصور لتطوير النظام التعليمي.

جهود تطوير الثانوية العامة لمواكبة متطلبات سوق العمل

أكد "حجازي" أن جهود تطوير نظام الثانوية العامة انطلقت منذ سنوات بهدف تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم، مع التركيز على إعداد الطلاب لسوق العمل عبر نظام يعتمد على تعدد المسارات وتعدد المحاولات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن مقترح هذا النظام عُرض على رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2024 بحضور وزير التعليم العالي، ويجري تطويره بشكل مستمر من خلال الحوار المجتمعي لضمان توافقه مع متطلبات العملية التعليمية.

وعدد حجازي، بحسب منشوره، الإيجابيات في نظام الثانوية العامة الجديد.

- تعدد المحاولات لتخفيف الضغط النفسي

يسمح النظام الجديد للطلاب بأكثر من محاولة للنجاح، ما يخفف الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور.

- تعدد المسارات وتوسيع الخيارات التعليمية

يتيح النظام للطلاب حرية اختيار المسار الأنسب لقدراتهم واهتماماتهم، مما يعزز فرصهم في تحقيق طموحاتهم.

- التركيز على جودة التعليم بدلاً من الكم

يهدف النظام إلى تقليل عدد المواد الدراسية والتركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات بدلًا من الاعتماد على الحفظ.

- استمرار الحوار المجتمعي لضمان التطوير

- شهادة الثانوية العامة كفرصة للتوظيف

يمنح النظام الجديد شهادة إتمام الدراسة الثانوية، ما يتيح لحامليها فرصًا لدخول سوق العمل مباشرةً دون الحاجة إلى استكمال التعليم الجامعي.

كما نشر حجاوي عدة توصيات لتحسين النظام الجديد

- دراسة تجربة الثانوية العامة بنظام العام الواحد

- دراسة أسباب فشل نظام الثانوية العامة لمدة عامين سابقًا لتفادي تكرار التحديات النفسية والمادية التي واجهتها الأسر المصرية.

- وضع شروط محددة لعدد محاولات تحسين الدرجات، لتجنب الضغط على نظام التنسيق الجامعي وضمان تكافؤ الفرص.

- ضرورة أن يكون التطوير قائمًا على إعداد الطلاب لسوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل اللغات، مشددًا على أهمية عدم استبعاد مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية.

- إعادة تقييم تشكيل المسارات الدراسية

- إعادة النظر في توزيع المواد المؤهلة وغير المؤهلة للمسارات المختلفة، مع توفير مرونة تسمح للطالب بالجمع بين أكثر من مسار تعليمي.

- إتاحة الوقت الكافي لتطبيق النظام

- تأجيل تطبيق النظام الجديد ليبدأ مع طلاب الصف الأول الإعدادي الحالي، لإتاحة الوقت الكافي للحوار المجتمعي وتجهيز المناهج الجديدة.

- إشراك المجلس الأعلى للجامعات في تطوير النظام

- مشاركة المجلس الأعلى للجامعات في تحديد المسارات التعليمية بما يضمن توافقها مع احتياجات التعليم العالي وسوق العمل.

- تشكيل لجنة مستقلة لتطوير النظام

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