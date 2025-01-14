هل ستتأثر مصر في حال إنهيار سد النهضة؟.. عباس شراقي يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثر مصر حال انهيار سد النهضة الإثيوبي خاصة في ظل الاضطرابات الجيولوجية التي تتعرض لها منطقة السد من نشاط زلزالي وبركاني.

وقال "شراقي"، في تصريحات لمصراوي، إنه حال تعرض سد النهضة للإنهيار لن يكون هناك أي ضررعلى مصر، موضحا أن المصب المصري يحتوي على عدة مخرات مائية يمكن أن تتعامل من خلالها مع أي كميات مياه قد تتدفق اضطراريًا من المنبع.

وتابع: "يوجد مفيض مياه تشكى الذي يمكن أن يستوعب 3 مليارات متر مكعب من المياه بإضافة إلى قناطر فارسكور في دمياط التي يمكن من خلالها تصريف المياه نحو المتوسط فضلا عن التصميم الهندسي للسد العالي الذي يمكنه من حجز140 مليار متر مكعب من المياه".

وأشار "شراقي"، إلى أن الضرر الأكبر و الكارثي الذي يمكن أن يحدث فسوف يكون من نصيب السودان حيث أنها أولى دول المصب ومن المحتمل أن تتعرض لكارثة بشرية حال انهيار السد لأن كمية المياه المتدفقة ستعجز الحلول البشرية عن إيقافها.

وشهدت منطقة سد النهضة خلال الفترة الأخيرة الكثير من الزلازل التي تعد 5 ريختر بالإضافة إلى إنفجار بركاني على سطح الأرض.

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