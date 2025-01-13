وزير العمل يبحث مع وفد إبدأ لتنمية المشروعات التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني

"الري": مصر أصبحت مركزًا إفريقيًا للتدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من شركة أبدأ لتنمية المشروعات "الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ" برئاسة الدكتورة أماني عيد؛ لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل.

بحسب بيان وزارة العمل، اتفقوا على تفعيل دور اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة التعاون خلال الفترة المُقبلة في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين لتطوير منظومة التدريب المهني.

وأشاد الوزير جبران بإنجازات «شركة ابدأ لتنمية المشروعات»، وتجاربها الناجحة في مجالات التدريب والتأهيل لسوق العمل، مشيرا إلى أن التعاون سوف يكون له مردود إيجابي نحو تحفيز الشباب على المشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها، حيث أكد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الجانبين.

من جانبها، رحبت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة أبدأ لتنمية المشروعات، بالتعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب وتأهيل العمالة المصرية على احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.

وثَمّنتّ مُقترح تفعيل العمل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لوضع وتنفيذ الأهداف المشتركة وإعداد بروتوكول التعاون.

وأكدت على أن الشركة تعمل بإستراتيجيات وعقلية القطاع الخاص بشأن اتخاذ وتنفيذ القرارات والخطط اللازمة بحسب احتياجات سوق العمل والتعامل مع تحدياته.

وأعربت عن تَطُلع شركة إبدأ بالمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة والنتائج المرجوة في هذا الشأن.

اقرأ أيضا:

البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي

البكالوريا المصرية.. استطلاع لـ "أمهات مصر" وأولياء الأمور: 76% يؤيدون بديل الثانوية العامة