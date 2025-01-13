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رئيس النواب: إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري

06:31 م الإثنين 13 يناير 2025

الدكتور حنفي جبالي

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(أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، أن ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن "الحبس الاحتياطي" في قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال رئيس مجلس النواب إن "تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لاسيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة".

وأضاف: "لقد استقامت نصوص مشروع القانون اليوم على هدي من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.. وهكذا، نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدة راسخة بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها".

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Asha
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