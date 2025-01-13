البكالوريا المصرية.. استطلاع لـ "أمهات مصر" وأولياء الأمور: 76% يؤيدون بديل الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أجرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، استطلاع رأي على صفحة الاتحاد والائتلاف، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إطار الاستعداد لإجراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حوارًا مجتمعيًّا حول نظام البكالوريا المصرية الجديد "بديل الثانوية العامة".

وتضمن استطلاع الرأي الذي شارك فيه عدد كبير من أولياء الأمور من مختلف المراحل التعليمية بمختلف المحافظات "رأيكم مهم.. أيهما أفضل: المرحلة الثانوية بنظامها الحالي أم البكالوريا المصرية، مع ذكر السبب؟ وتضمن اختيارَين، الأول: المرحلة الثانوية بنظامها الحالي، والثاني: البكالوريا المصرية بديل الثانوية".

وكشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، عن نتيجة استطلاع الرأي، حيث بلغت نسبة المرحلة الثانوية بنظامها الحالي 24% فقط، بينما كانت النسبة العظمى للبكالوريا المصرية بنسبة 76%.

ولفتت أحمد النظر إلى أن استطلاع الرأي يهدف إلى معرفة آراء أولياء الأمور حول المقترح الجديد الذي أعلنته الوزارة، وكذلك تعليقاتهم، مستطردةً: "محاولة منَّا لنساعد في تقريب وتوصيل أصوات أولياء الأمور وملاحظاتهم لمتخذي القرار والوزارة في مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد".

وتفاعل عشرات أولياء الأمور على صفحة الاتحاد والائتلاف في "فيسبوك"، حيث قالت ولي أمر: "المهم معرفة نظام القبول بالجامعات، قبل الحكم على هذا النظام".

وأضافت ولي أمر أخرى: "مع نظام البكالوريا؛ لكن بشرط يطبق صح، وضد الحشو اللي في المناهج، وبالنسبة إلى البرمجة محتاجة مدرسين متخصصين بجد، ومعامل كمبيوتر متطورة".

وتابعت ولي أمر أخرى: "إن شاء الله النظام الجديد يكون أحسن، ويا ريت الخطوة دي كانت اتنفذت من زمان، كنا حلينا أزمة الثانوية العامة بضغوطها، أنا بنتي على النظام الحالي بتعاني الجمعَ بين ثلاث مواد أصعب من بعض؛ رياضة وكيمياء وفيزياء، حرفيًّا الموضوع صعب جدًّا".

واستكملت أخرى: "البكالوريا لو اتطبقت كويس أعتقد هتبقى أحسن كتير، في مواد متضافة جديد؛ هل فيه آلية لشرحها؟ البرمجة دي هيشتغلوها على إيه أصلًا، أعتقد لازم يبقوا فاهمين هيعملوا إيه".

وذكرت ولي أمر: "نظام البكالوريا جميل جدًّا؛ لكن المشكلة في نظام التحسين، هنرجع تاني للفترة اللي الطلبة كانوا بيوصلوا لدرجات خيالية، مثل 105%، وبالتالي التنسيق يرتفع في القبول بالكليات، ونجري على الجامعات الخاصة والأهلية عشان أولادنا يتعلموا، بعد إذنكم الكلام جميل؛ لكن التنفيذ هو المهم، رجاء النظر في موضوع الجامعات عشان هيكون هو الحد الفاصل؛ إذا كانت البكالوريا أفضل من الثانوية العامة أم لا".

اقرأ أيضاً:

حقيقة إلغاء التقييمات النهائية للصفَّين الأول والثاني الابتدائي

التعليم تكشف سبب اختيار اسم "البكالوريا" كبديل للثانوية العامة

هل تُفرض رسوم تحسين المستوى في البكالوريا على الطلاب غير القادرين؟.. التعليم توضح