وزير الصحة يبحث مع "فيليبس" إنتاج أجهزة الأشعة المتقدمة محلياً

كتب - أحمد جمعة:

اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالسفير الهولندي لدى مصر بيتر موليما، إلى جانب أحمد مخلوف، الرئيس التنفيذي لشركة "فيليبس" لشمال إفريقيا، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي في مصر.

بدأ "عبد الغفار"، الاجتماع بتوجيه الشكر للسفير الهولندي بيتر موليما والوفد المرافق له، مشيدًا بالدعم المستمر الذي تقدمه هولندا للقطاع الصحي في مصر، وبالتعاون المثمر مع شركة "فيليبس" في تطوير خدمات التشخيص والعلاج.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن مناقشة خطط لتوطين صناعة الأجهزة التشخيصية في مصر، عبر إنشاء مصنع لشركة "فيليبس" لإنتاج أجهزة الأشعة المتقدمة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل الدعم التي يمكن أن يقدمها الجانب الهولندي وشركة "فيليبس" للمبادرات الصحية العامة، وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ومبادرة التشخيص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، مع التركيز على أورام البروستاتا.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى إشادة الوزير بالشراكة بين شركة "فيليبس" وإحدى شركات القطاع الخاص في مصر لتدريب الأطباء والفنيين على أحدث تقنيات صيانة الأجهزة الطبية، مشيراً إلى إنشاء مركز تدريب في محافظة القليوبية وبدء تشغيله.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن شركة "فيليبس" قدمت دعمًا للمنظومة الصحية خلال الفترة الماضية عبر توفير أجهزة تشخيصية حديثة لعدد من المستشفيات، منها مستشفى السلام التخصصي، وعين شمس العام، والعريش العام، تعزيزاً لجهود تطوير القطاع الصحي في مصر.

من جانبه، عبّر السفير الهولندي بيتر موليما عن سعادته بالمساهمة في تطوير القطاع الصحي المصري، عبر توفير أجهزة طبية متقدمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس التزام هولندا بدعم شراكتها مع مصر في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الرعاية الصحية الذي يمثل أولوية لكلا البلدين.

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