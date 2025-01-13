نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن الجهود المبذولة لتنظيم العمل الإعلامي في مصر والقضاء على ظاهرة انتحال الصفة.

خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف الجر" عبر أثير "نجوم إف.إم"، أوضح سعدة أن نقابة الإعلاميين، التي تأسست بموجب القانون رقم 93 لسنة 2016، تعمل جاهدة على أرشفة جميع العاملين في المجال الإعلامي، سواء كانوا مذيعين، مخرجين، صحفيين، أو أي من العاملين في هذا القطاع. وأكد على أهمية قيام كل من يمارس مهنة الإعلام بالتسجيل في النقابة والحصول على عضوية فيها.

ولفت نقيب الإعلاميين، إلى أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الاجتماعي للإعلاميين، حيث تسعى لتوفير كافة سبل الدعم والتأهيل لهم، بالإضافة إلى حماية حقوقهم ومصالحهم. كما تعمل النقابة على نشر الوعي بأهمية الإعلام الرصين والمبني على أسس مهنية.

وأشار "سعدة"، إلى أن النقابة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في انتشار ظاهرة انتحال صفة الإعلامي، حيث يقوم بعض الأشخاص بانتحال هذه الصفة دون أن يكون لديهم أي مؤهلات أو خبرة في هذا المجال، مؤكدًا أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وفي سياق متصل، أكد سعدة أن النقابة نجحت في إغلاق العديد من الكيانات الوهمية التي تدعي ممارسة نشاط إعلامي دون ترخيص. وأوضح أن النقابة هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل الإعلاميين في مصر، وأن أي جهة أخرى تدعي ذلك تعتبر غير قانونية.

وأشار سعدة إلى أن النقابة أصدرت ميثاق شرف إعلامي يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وضبطه، ويضمن الالتزام بالمبادئ والقيم المهنية. وأكد أن هذا الميثاق يعتبر مرجعاً أساسياً لكل العاملين في المجال الإعلامي.

وأكد سعدة على أهمية دور الإعلام في بناء المجتمع وتنميته، ودعا جميع الإعلاميين إلى الالتزام بمهنيتهم وأخلاقيات العمل، والمساهمة في تقديم محتوى إعلامي رصين ومفيد للمجتمع.

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