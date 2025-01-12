مجلس النواب يستقبل أعضاء من تنسيقية الأحزاب لتوعية الشباب بالعملية التشريعية

(أ ش أ):

استقبل مجلس النواب، اليوم الأحد، عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدعوة من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو التنسيقية؛ لرفع وعي الشباب بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

جاء ذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب خاصة المهتمين بالشأن السياسي البرلماني.

وحضر أعضاء التنسيقية - خلال اللقاء - جانبًا من الجلسة العامة من شرفات المجلس؛ للتعرف عن قرب على الدور المنوط بالمجلس وآلية المناقشات به.

كما استقبلهم الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع، بمكتبه، وقدم لهم نبذة تعريفية عن الدور المنوط بالمجلس وآليات ممارسة العمل البرلماني..وتضمنت الزيارة تنظيم جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف، والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس.

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