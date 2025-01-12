أبناء المؤسسات العسكرية يحصدون 126 ميدالية في بطولات رياضية خلال 3 أشهر

كتب- محمد سامي:

حصل لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية على 126 ميدالية متنوعة؛ منها (60) ميدالية ذهبية و(41) ميدالية فضية و(25) ميدالية برونزية في رياضات (الخماسى الحديث- الدراجات- الكاراتيه- الكونغ فو- رفع الأثقال- القوس والسهم- المصارعة- التجديف).

جاء ذلك خلال مشاركاتهم في (13) بطولة مختلفة (عربية– إفريقية– دولية– عالمية)، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصري القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة بكل المحافل الرياضية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الأبطال الرياضيين وبناء جيل مؤهل علميًّا وبدنيًّا بالتعاون مع كل الاتحادات الرياضية، لرفع العلم المصري عاليًا خفاقًا بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.