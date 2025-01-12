كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12-1-2025 على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأحد 12 يناير 2025 معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وبحسب الهيئة، فإن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال الوجه البحري، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من أقصى الغرب وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

"مصراوي" في السطور التالية ينشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 على كافة المناطق بمحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 22

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

- الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 22

- السويس الصغرى 10 والعظمى 21

- العريش الصغرى 07 والعظمى 20

- رفح الصغرى 07 والعظمى 19

- شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 24

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 21

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 21

- مطروح الصغرى 09 والعظمى 21

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24

- شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25

- حلايب الصغرى 17 والعظمى 23

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21

- بني سويف الصغرى 08 والعظمى 21

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 21

- أسيوط الصغرى 06 والعظمى 21

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22

- قنا الصغرى 09 والعظمى 23

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 24

- الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 23