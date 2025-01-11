أستاذ مناهج: استراتيجية تعليمية جديدة لتحقيق جودة التعليم في مصر

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وزير التعليم يبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ الاستراتيجية التعليمية الجديدة بالتعاون مع مراكز متخصصة مثل مركز المناهج والمواد التعليمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم، ومركز البحوث التربوية، وتضم هذه المراكز مجموعة من الخبراء ذوي المكانة الدولية، مما يعزز من جودة التعليم في مصر.

خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أشار شحاتة إلى أن هذه المراكز تحتوي على آلاف العقول المفكرة التي تسهم في تقديم رؤى جديدة تهدف إلى تطوير المجتمع، بما يتماشى مع أفكار الجمهورية الجديدة.

وأكد أن هذه الأفكار لا تكلف أولياء الأمور أي أعباء إضافية، حيث تسعى الدولة لتقديم تعليم جديد وعالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية.

وأضاف شحاتة أن نظام البكالوريا الجديد سيرتبط بشكل مباشر بسوق العمل والتدريب الميداني، مما يساهم في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ويحول التعليم إلى شكل أكاديمي يناسب احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المناهج الجديدة ستتضمن أربعة مسارات تدرس في الصفين الثاني والثالث الثانوي، وهي: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي القادم.

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