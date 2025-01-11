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محافظة القاهرة تعلن مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية

08:10 م السبت 11 يناير 2025

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت محافظة القاهرة، في بيان لها عن جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

أكدت " مدير المديرية" بأن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ، تمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة المستويات.

روابط البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن.. اضغط هنا

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