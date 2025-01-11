شركة مطار القاهرة توقع اتفاقية مع "المصرية لخدمات الطيران" لإدارة 6 استراحات

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وقعت شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية لخدمات الطيران (E.A.S) شراكة استراتيجية مع مجموعة بلازا بريميوم الرائدة عالميًا في خدمات الضيافة بالمطارات بموجبها تتولي المجموعة إدارة وتشغيل وتسويق ستة استراحات بمباني الركاب بمطار القاهرة الدولي مستفيدة من خبرتها العالمية والجوائز الحائزة عليها في تقديم تجارب الضيافة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، ومن المقرر تسمية هذه الاستراحات لتصبح استراحة (C.A.C&E.A.S) (plaza premium group).

كما خصصت شركة ميناء القاهرة الجوي استراحات المطار بالكامل إلي المشروع المشترك الذي تم إبرامه بين مجموعة بلازا بريميوم والشركة المصرية لخدمات الطيران حيث تسلمت الشركه المصريه لخدمات الطيران (E.A.S) إدارة ست استراحات موزعة في مباني الركاب الثلاثة بالإضافة إلي مبني الرحلات الموسمية وأيضا تطوير استراحة جديدة بالقرب من بوابات F بمبني الركاب 3.

وأكد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ان هذه الشراكة تأتي في ضوء رؤية وزاره الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للركاب والعمل على تقديم مطارات مشرفة خاصة في ضوء ما تشهده المطارات المصرية من انتعاشه ملحوظة في حركة السفر والوصول.

وقال المحاسب مجدي اسحق رئيس مجل ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي أننا ملتزمون بتعزيز تجربة المطار ودعم رؤية أن يصبح وجهة عالمية رائدة مؤكدا أن الشراكة تمثل بداية عصر جديد في مجال الضيافة داخل المطارات خاصة وأن مطار القاهرة يعد مركزا حيويا لحركة النقل الجوي في مصر والمنطقة ويلعب دورا مهمًا في الاقتصاد والربط الجوي ويعد الأكثر ازدحاما في مصر وأفريقيا حيث استقبل 28 مليونا و775 ألف مسافر في عام ٢٠٢٤ .

يذكر أن هذا التعاون يمثل دخول مجموعة بلازا بريميوم الرسمي إلى السوق المصري وخطوة جديدة في توسيع الشركة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب توسعاتها الأخيرة في أسواق رئيسية أخري مثل السعودية وكينيا والإمارات.

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