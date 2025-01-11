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بيان مهم من الصحة بشأن إلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

04:05 م السبت 11 يناير 2025

الدكتور حسام عبد الغفار

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كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لن يتم تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ (المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام.

وقال "عبد الغفار"، في بيان، إنه على الراغبين في السفر إلى العمرة أو لزيارة هذه المدن قبل يوم 10 فبراير، وأنه سيتم تطبيقه فقط، بدءًا من يوم 10 فبراير 2025.

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الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة لقاح الحمى الشوكية
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