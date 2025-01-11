أحدث 14 صورة جوية لمترو الإسكندرية المرحلة الأولى

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، مجموعة من أحدث الصور الجوية التي توضح مدى تقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم جزء علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.

ويشتمل الخط على عدد 20 محطة مترو بينها 6 محطات سطحية و14 محطة علوية.

ويتم تنفيذ أعمال الخوازيق لأساسات وأعمدة المسار العلوي في المسافة بين محطتي طوسون وفيكتوريا وجار التجهيز لبدء تركيب الكمرات كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات المحطات.

ويشكل المشروع نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

ويستهدف المشروع زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه، إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

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