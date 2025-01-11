وزير السياحة: العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن العالم بأسره يترقب افتتاح هذا الصرح الكبير، الذي من المتوقَّع أن يُضيف لمصر أعدادًا كبيرة من السائحين الوافدين إليها، حيث تسعى الدولة المصرية لتقديم تجربة فريدة واستثنائية للزوار؛ للتعرف على الحضارة المصرية عن طريق زيارة المتحف ومنطقة الخدمات الملحقة به وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وذلك من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة وفنونها وعمارتها المتميزة.

وأشار "فتحي"، خلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء مشروع المتحف المصري الكبير، إلى توافد كبير للزائرين والسائحين المصريين والأجانب للمتحف، وخاصة مع التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية.

وأوضح وزير السياحة، موقف الأعمال الجارية بالمتحف استعدادًا للافتتاح، والتي تشمل استكمال باقي الأعمال بقاعات الملك توت عنخ آمون، ونقل بعض القطع الأثرية، بالإضافة إلى بعض أعمال فاترينات العرض المتحفي، واستئناف بعض أعمال التشطيبات المتبقية بمبنى متحف مراكب الشمس.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، أشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال عدد من المناطق، وجار استلامها وتشمل: متحف مراكب الملك خوفو، والكهوف بالقاعات الرئيسية، ورفع كفاءة مركز الترميم، والأنظمة التشغيلية والأمنية.

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