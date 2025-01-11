حالات استبدال العداد التقليدي وتركيب "مسبوق الدفع"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرقَ ووسائل استبدال العدادات القديمة والمعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع؛ لتحسين كفاءة النظام الكهربائي وضمان دقة الفواتير، بهدف تحسين تجربة المستهلكين وضمان تحصيل مستحقات الكهرباء بشكل دقيق ومنظم.

ووضعت الوزارة آلية للتعامل مع الشقق المغلقة والعدادات المعطلة؛ لتفادي تراكم الفواتير غير المحصلة عبر عدة خطوات:

- استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية؛ مثل توصيل الكهرباء دون عداد أو إمداد الآخرين بها.

- تغيير الموقع أو النشاط دون إبلاغ الوزارة.

- إذا تجاوز تأخر المستهلك 30 يومًا من تاريخ السداد.

- في حالة فض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

- عدم تسجيل قراءة العداد لدورتَين متتاليتَين.

خطوات استبدال العدادات القديمة والمعطلة وتركيب الجديدة

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية بموقع الوحدة السكنية.

- تقديم المستندات المطلوبة؛ مثل عقد ملكية الوحدة السكنية وصورة من البطاقة الشخصية.

- تقديم طلب رسمي لتحويل العداد ودفع الرسوم اللازمة.

- سيتم تسليم المستهلك العداد الجديد، ويمكنه شحنه بسهولة برصيد مالي بدءً من 10 جنيهات.

الأوراق المطلوبة لاستبدال العدادات القديمة والمعطلة

- خطاب التصالح مع المحليات.

- نسخة من عقد الملكية.

- تقديم طلب التحويل مرفقًا بالمستندات المطلوبة إلى شركة توزيع الكهرباء في منطقتك.

- دفع رسوم كارت الشحن المسبق عند التحويل إلى عداد مسبوق الدفع.

خطوات استبدال العداد عبر الإنترنت

- الدخول على رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختيار خدمة استبدال عداد قديم بقدرة أكبر.

- تسجيل البيانات المطلوبة لإتمام عملية تحويل العداد.

الأوراق المطلوبة لتغيير ملكية عداد الكهرباء

- تقديم تنازل موثق من صاحب الاشتراك "المتنازل" إلى المتنازل إليه من الشهر العقاري، في حالة عدم ذهاب المتنازل مع المتنازل إليه لمقر الشركة.

- مستند الملكية للعين موثق، وفي أحد بنوده الاشتراك "رقم الحساب".

- آخر فاتورة كهرباء.

- بيان سداد المديونية من رصيد أقساط أو تسويات.

- سداد الرسوم اللازمة لتغيير العداد.

حالات رفع عداد الكهرباء عن المشترك

- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.

- الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك.

- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.

- قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة.

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