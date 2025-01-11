نائبة عن شكاوى نفاد باقات الإنترنت قبل موعدها: البركة قلت في كل حاجة

كتب- حسن مرسي:

علقت الدكتورة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، شكاوى نفاد باقات الإنترنت قبل موعد تجديدها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية mbc مصر، مساء الجمعة، قالت عبد الناصر: "باقة النت عندي بتخلص بسرعة.. البركة قلت في كل حاجة"

وأضافت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: "كنت على باقة 400 جيجا ومكنتش بتكفي وحولت لباقة 600 جيجا ومع ارتفاع أسعار الباقات رجعت تاني للباقة الأقل وبرده بتخلص قبل موعد تجديدها".

وتابعت: "الاستريمنج أكتر حاجة بتسجب جيجات من الباقة، الحلقة على شاهد أو وتش إت بتسحب مني جيجا أو أكتر، عايزين حاجة علمية تحسب لنا الاستهلاك الفعلي وتكون حكم ما بينا وبين شركات الاتصالات".