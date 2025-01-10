مصطفى بكري يكشف حقيقة تغييرات وزارية مقبلة

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة التغيرات الوزارية الفترة المقبلة، قائلًا: "الرئيس طالب بأن يكون هناك مواصلة للبناء والعمل الجاد، وأتوقع أن يكون هناك تغييرات ومفاجآت الشهر الجاي، لأي حد مش بيأدي دوره كما هو مطلوب".

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، وجه بكري الشكر لوزير النقل كامل الوزير على ما يقدمه من مجهود كبير في وزارته، معلقا: "وزير بيشتغل وينزل ويتواصل مع الناس بإيده، وبيقدم حالة من الاطمئنان للشعب المصري".

وأضاف مقدم "حقائق وأسرار": "الوزير معانا لازم يكون بيدرس القرارات، وأتمنى أن أي قرار يؤثر على حياة الناس لابد أن يكون مدروسا.. كفاية تجربة.. ياما قرارات وقوانين أتت وألغيت.. الوزير اللي ميعرفش يأخذ قرار مدروس يروح بيتهم".

وتابع بكري قائلا: "كفاية أن الناس صابرة وصامتة؛ ثقة في الرئيس، وبلاش نضغط على الناس، ونعمل حوار مجتمعي على كل القضايا".









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