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الرئيس السيسي: الدولة فقدت 7 مليارات دولار خلال 11 شهرًا

07:59 م الجمعة 10 يناير 2025

الرئيس السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه الدولة فقدت 7 مليارات دولار خلال الـ 11 شهر الماضية بسبب قناة السويس، مضيفًا أن هذا الأمر بسبب الحرب التي تتم في المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية فجر اليوم الجمعة، أن صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر رغم ما فقدناه من مليارات الدولار بسبب قناة السويس، وهذه أموال سائلة.

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