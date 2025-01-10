حدث في 8ساعات| السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا.. والحكومة تدعم الشركات الصناعية بتسهيلات تمويلية

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية، فيجر اليوم ووجه العديد من الرسائل بشأن الأوضاع الإقليمية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

وزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية مع وفد "أثينا" الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد مجموعة أثينا الطبية، بحضور اللواء طبيب بهاء زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وزير العمل: نستهدف إصدار قانون عمل الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار

التقى محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محمود نجيب مشعل، وأمين مسعود، أعضاء مجلس النواب، في إطار حرص الوزير على التواصل مع نواب الشعب للنقاش في العديد من الملفات المشتركة التي تخص قطاع العمل.

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يعبر النيل ويربط القاهرة بالجيزة.. أبرز المعلومات عن محور شمال طرة (صور)

تواصل الدولة تنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين شبكة الطرق، حيث يجري العمل حاليًا على إنشاء محور جديد يعبر نهر النيل بالقاهرة، يربط بين منطقة القاهرة والجيزة، لتقليل المسافات بين المحاور العابرة للنيل وتحسين حركة المرور في المنطقة.

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التطبيق في هذا الموعد.. منع غير الملتزمين بـالتطعيمات من أداء العمرة

كشف مصدر مسؤول في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن السلطات السعودية لن تسمح للمواطنين بأداء مناسك العمرة دون الالتزام بالحصول على التطعيمات الصحية الإلزامية التي أقرّتها هيئة الطيران المدني السعودية.

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"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

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توجيهات عاجلة من وزيرة التضامن بشأن حريق منشية ناصر

قال بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع تداعيات الحريق الذي اندلع مساء الخميس بمنطقة منشية ناصر، وتسبب في إلحاق الضرر بعدد من المنازل ومصانع تعمل في تدوير القمامة بالمنطقة.

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السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا.. ماذا قال للطلاب؟ - فيديو

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر الجمعة، زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية، والتقى الطلاب ووجه لهم عدة رسائل بشأن الأوضاع بالمنطقة.

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الصحة تُصدر تعليمات جديدة بشأن تطعيم المسافرين لأداء الحج والعمرة

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات مُحدثة لمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، تتعلق بتنظيم العمل في مكاتب تطعيم المسافرين، في ضوء التعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بتاريخ 7 يناير 2025، والذي شدد على ضرورة حصول حاملي تأشيرات العمرة والزائرين على لقاح الالتهاب السحائي.

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الحكومة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم الشركات الصناعية

أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة التي تهدف إلى دعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

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السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية": حماية الوطن هي أشرف مهمة لأي إنسان

تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية وشارك طلابها أداء صلاة الفجر.

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السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: الظروف المحيطة تتطلب رفع أعلى درجات الوعي والاستعداد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المنطقة تشهد العديد من التطورات المهمة، بما في ذلك أحداث الحرب في غزة والتحولات التي تحدث على حدود مصر.

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الجيزة تستكمل خطة تحسين الواجهة البصرية بمحور المريوطية

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على بيان بمجهودات مديرية الإسكان بالجيزة والذى أصدرته المديرية عن النصف الأول للعام المالي الحالي والخاص بأعمال التطوير وإعادة التأهيل والصيانة بنطاق المحافظة.

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"الوزراء": 9 مليارات جنيه تمويلًا للمشروع القومي للبتلو حتى يناير 2024

أكد مجلس الوزراء، أن المشروع القومي للبتلو يعد من أبرز المشروعات التنموية التي تسعى لتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء، وضمان توفيرها في الأسواق المحلية بأسعار عادلة تلبي احتياجات المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

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وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات ببعض المدن الجديدة

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم/الجمعة/ قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعددٍ من المدن الجديدة، ومنها (ملوي الجديدة – العبور الجديدة)، وذلك في إطار مواصلة إزالة الظواهر العشوائية ووقف النمو العمراني العشوائي.

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