توجيهات عاجلة من وزيرة التضامن بشأن حريق منشية ناصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع تداعيات الحريق الذي اندلع مساء الخميس بمنطقة منشية ناصر، وتسبب في إلحاق الضرر بعدد من المنازل ومصانع تعمل في تدوير القمامة بالمنطقة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان، الجمعة، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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