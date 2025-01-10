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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بمدينة حلايب

11:42 ص الجمعة 10 يناير 2025

شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بمدينة حلايب

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدُم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة الأولى من مسجد التوبة مدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر.

ويلقي الشيخ هاني السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، خطبة الجمعة، ويتلو القرآن الشيخ نصر أبو الجلاجل في أول تلاوة له على الهواء مباشرة.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم للحديث عن موضوع "وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ"، وهو موضوع الخطبة الأولى الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، على أن يكون موضوع الخطبة الثانية يختلف لكل محافظة عن الأخرى.

في الوقت نفسه، طالبت وزارة الأوقاف، الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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