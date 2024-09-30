طوني خليفة: الاجتياح الإسرائيلي الوشيك للبنان سيكون مدمرًا

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي اللبناني طوني خليفة، إن لبنان غير جاهز للتوافق داخليًا، معربًا عن قلقه العميق من تكرار سيناريو الحرب الأهلية، مضيفًا: "لبنان يعيش ظروفًا عصيبة والدم سيد الموقف هذه الأيام".

وأكد "خليفة"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن الاحتياح الإسرائيلي الوشيك للبنان سيكون مدمرًا والقتل سيكون أشبه بألعاب البلايستيشن، معقبًا: "ما بقيت لدينا دموع في لبنان لنذرفها".

وأشار إلى أن البلدان لا تبنى بدون انتماء وجيش، مضيفًا: "هناك فريق اختار إيران تحميه وأخر اختار حماية السعودية والبعض اختار أمريكا، حتى الاحتماء بطرف واحد فشلنا في الاتفاق عليه".

وأكمل: "الولاء في لبنان أصبح لزعيم الطائفة وليس للوطن، هناك 17 طائفة في لبنان لكل منها زعيم يبحث عن مصلحته، والانقسام الطائفي أضاع قضيته، المحاصصة بدأت مع الاستعمار الفرنسي للبنان من خلال توزيع المناصب على أساس طائفي ومذهبي".