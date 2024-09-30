مواجهة التلاعب والسوق السوداء.. وزير التموين يكشف مزايا التحول للدعم النقدي



كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهمية تحويل الدعم من العيني إلى النقدي.

وأكد وزير التموين، ذلك التحول النقدي الحل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التموين في مصر، خاصة مشكلة وجود سعرين لسلعة واحدة والتي تؤدي إلى العديد من المشكلات وتضر بالمواطن البسيط.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" على فضائية أكسترا نيوز، أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها، ويحميه من التلاعب في الأسعار الذي يحدث غالبًا في حالة الدعم العيني.

وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سوف يساهم في ضبط إيقاع السوق، ومنع انتشار السوق السوداء.

واضاف أن التحول للدعم النقدي يتطلب توفير آليات رقابية فعالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتجنب أي استغلال، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير هذه الآليات لضمان نجاح عملية التحول.