هل الإسراف يُضيع النعم؟.. عضو العالمي للفتوى تُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أهمية المحافظة على النعم التي أنعم الله بها علينا، مشددة على أن عدم المحافظة عليها يُعتبر قلة شكر لله سبحانه وتعالى، موضحة أن استخدام النعم بشكل غير مناسب، مثل إهدار المال، يُعد من الأمور الخاطئة التي ينبغي أن يتجنبها المسلم.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"،: "دي نعم ربنا أنعم علينا بيها، وبالتالي لازم أحافظ عليها، وعدم شكر نعمة الله عز وجل وعدم استخدامها الاستخدام الأمثل، أنا بكون مش موفق وخاطئ في استخدام النعم، ويعتبر إثم إذا كان ده يعني في تضييع للحقوق".

وتابعت: "عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نبهنا لذلك وقال إنه لا يحب المسرفين، الإسراف في المال مش بس في مضيعته للحقوق، ولكن كمان في إفساد مالي، فعلشان كده في إثم كبير بيترتب عليه الإسراف، لا سيما إذا كنت عارف الحكم وبعمله لمجرد الإفساد والإهدار".