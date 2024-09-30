إعلان

BBC

هل الإسراف يُضيع النعم؟.. عضو العالمي للفتوى تُجيب

07:13 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أهمية المحافظة على النعم التي أنعم الله بها علينا، مشددة على أن عدم المحافظة عليها يُعتبر قلة شكر لله سبحانه وتعالى، موضحة أن استخدام النعم بشكل غير مناسب، مثل إهدار المال، يُعد من الأمور الخاطئة التي ينبغي أن يتجنبها المسلم.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"،: "دي نعم ربنا أنعم علينا بيها، وبالتالي لازم أحافظ عليها، وعدم شكر نعمة الله عز وجل وعدم استخدامها الاستخدام الأمثل، أنا بكون مش موفق وخاطئ في استخدام النعم، ويعتبر إثم إذا كان ده يعني في تضييع للحقوق".

وتابعت: "عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نبهنا لذلك وقال إنه لا يحب المسرفين، الإسراف في المال مش بس في مضيعته للحقوق، ولكن كمان في إفساد مالي، فعلشان كده في إثم كبير بيترتب عليه الإسراف، لا سيما إذا كنت عارف الحكم وبعمله لمجرد الإفساد والإهدار".

الدكتورة إيمان محمد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برنامج حواء المسرفين هل الإسراف يضيع النعم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التموين: عدم توافر التكنولوجيا كان سببًا في التوجه العالمي للدعم العيني

إعلان

إعلان