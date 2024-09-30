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تحدث بألفاظ نابية أمام عمالقة التلاوة.. "القراء" تجمد عضوية قارئ جديد

05:57 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

الشيخ محمد صالح حشاد

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، تجميد عضوية القارئ محمد عادل الحلفاوي، بعد أن تحدث بألفاظ نابية أمام أعضاء مجلس الإدارة، خلال جلسة التحقيق معه بمقر النقابة.

وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم، أنه بسبب بعض الفيديوهات التي تم عرضها على لجنة القيم والمتابعة بالنقابة للعضو محمد عادل احمد فرغل فكان قرار اللجنة استدعاؤه إلى مقر النقابة يوم 2024/9/28، أمام لجنة القيم والمتابعة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد وأعضاء لجنة القيم والمتابعة وحضور الشيخ حلمى الجمل الشيخ عبد الفتاح الطاروطى وتم عرض الفيديوهات أمامهم جميعاً وعندما قامت اللجنة بمواجهته بأخطاؤه فكان رده أنه لم يخطئ.

وقام الشيخ محمد صالح حشاد الشيخ حلمى الجمل بطرح بعض الأسئلة عليه فلم يجيب على معظمها أمام الجميع وتحدث مع جميع الحضور بألفاظ نابية وشديدة فى حضور الجميع، و فكان قرار نقيب قراء الجمهورية هو تجميد عضويته وذلك فى حضور الجميع وحضوره.

ونفت النقابة ما قاله العضو بأنه فوجئ بالقرار بعد أن خرج من النقابة، مشيرة إلى أنه لم يعتذر للشيخ صديق المنشاوي كما يزعم في بعض المواقع.

يأتي ذلك بعد أن جمدت نقابة القراء، عضوية الشيخ محمد حامد السلكاوي لمدة ثلاث سنوات، بسبب أخطاءه المتكررة.

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