اليوم.. الحوار الوطني يُناقش قضية الدعم- تفاصيل

كتب-عمرو صالح:

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي أحمد جلال، وعبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجددت الأمانة الفنية الدعوة للمواطنين والخبراء لإرسال مقترحاتهم الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، عبر وسائل التواصل المُعلنة، لضمان مشاركة فعالة وشاملة

يأتي ذلك في إطار استعدادت الحوار لمناقشة قضية الدعم، التي أحالتها الحكومة للحوار الوطني لاستعراض أشكال الجلسات العامة والمتخصصة.