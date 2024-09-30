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اليوم.. الحوار الوطني يُناقش قضية الدعم- تفاصيل

03:54 ص الإثنين 30 سبتمبر 2024

مجلس أمناء الحوار الوطني

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كتب-عمرو صالح:

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي أحمد جلال، وعبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجددت الأمانة الفنية الدعوة للمواطنين والخبراء لإرسال مقترحاتهم الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، عبر وسائل التواصل المُعلنة، لضمان مشاركة فعالة وشاملة

يأتي ذلك في إطار استعدادت الحوار لمناقشة قضية الدعم، التي أحالتها الحكومة للحوار الوطني لاستعراض أشكال الجلسات العامة والمتخصصة.

مجلس أمناء الحوار الوطني قضية الدعم الدعم النقدي الدعم العيني موعد تطبيق الدعم النقدي
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