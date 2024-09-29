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عالم أزهري يكشف حقيقة تعرض اللاعب مؤمن زكريا للسحر أو الحسد

07:31 م الأحد 29 سبتمبر 2024

الشيخ، أحمد ترك

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الشيخ أحمد ترك، أحمد علماء الأزهر الشريف، حقيقة تعرض اللاعب مؤمن زكريا للسحر أو الحسد، بعد الأنباء التي تم تداولها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "السحر والحسد متواجدان في القرآن، ولكن لا يمكن الدجل والخرافة بهما".

وتابع الشيخ أحمد ترك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: "يستطيع الساحر أن يؤثر به في المسحور، ولا يستطيع أن يؤدي السحر للموت أو المرض، وإنما يؤثر على الشخص بجعله مضغوطًا عصبيًا فقط".

وأشار الشيخ أحمد ترك إلى أن رواية سحر النبي مختلف عليه، ولكن كان يهيئ له بعض الأشياء ولم يفعلها، وتفسير هذه الظاهرة لا يعلمها إلا الله تعالى.

وحول الفرق بين العمل والسحر اختتم قائلا: "غالبا معناهما واحد، ولا يمكن لأحد التفريق بين السحر والحسد، وقراءة القرآن يمكن أن تزيل السحر والحسد بقراءة أية الكرسي ليلًا ونهارًا".

الشيخ أحمد ترك مؤمن زكريا السحر الحسد برنامج صالة التحرير أية الكرسي
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