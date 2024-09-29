يسري عبدالله ومحمود عبدالباري يناقشان "كل الأبواب مواربة" لسمير فوزي

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 1 أكتوبر 2024، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية (كل الأبواب مواربة) للكاتب الروائي سمير فوزي.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والناقد الدكتور محمود عبدالباري، وتدير الندوة القاصة عبير الحلوجي.

وقد صدرت رواية "كل الأبواب مواربة" حديثا عن دار "الناشر"، وتأتي بعد عدد من الأعمال السردية المتميزة للكاتب سمير فوزي، من بينها "العكاز"، و"عصافير الروح"، و"الشبراوية"، و"بيت ياجوري"، و"مفترق طرق"، وغيرها.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى "أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.