نقابة الأطباء: الشطب عقوبة من تثبت إدانته بواقعة فيديو تحرش أطباء بمرضى

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن الواقعة بشأن فيديوهات تحرش أطباء بمرضى مؤسفة ومؤلمة وكان الجميع يتمنى أن يكونوا ليسوا أطباء، وما ورد بهذه الفيديوهات مخالف للقانون والأداب العامة، نقابة الأطباء بها لائحة لأداب المهنة.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كل ما وصلوا له من معلومات أن بينهم طبيب دفعة 2022 وتم التواصل مع نقابة الأطباء بالأقصر والنقابة تحاول التحقق من البيانات"، مشددًا على أن الباقي ليسوا أطباء.

وتابع: هؤلاء الأشخاص تم ضبطهم وحاليًا قيد التحقيق، مؤكدًا أن اللائحة تنص على 4 عقوبات، تبدأ بالتحقيق والإيقاف والشطب نهائيًا من سجلات ممارسة المهنة، منوهًا بأن هناك طبيب واحد بين الأشخاص المتهمين بفيديو التحرش.

وأوضح الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، أنه في حالة ثبت وجود ضحايا لهؤلاء الأشخاص والطبيب سيكون هناك إحالة للنيابة وايضًا الشطب من سجلات المهنة، مؤكدا أن الشطب عقوبة من تثبت إدانته من الأطباء بالتحرش بالمرضى".