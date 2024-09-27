"القومي للمرأة" يختتم الورشة التدريبية لأطباء مصلحة الطب الشرعي

كتبت- نور العمروسي:

اختتم المجلس القومي للمرأة، فعاليات الورشة التدريبية التي استهدفت أطباء مصلحة الطب الشرعي، بحضور أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والدكتور عماد الدين الشحات محمد - نائب كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور أشرف جودة عليان - مساعد كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور أحمد فتحي مهنا - عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وعدد من الأطباء الشرعيين الميدانيين وهم الدكتورة حنان فاروق الفارسي والدكتورة دعاء عبدالرحمن والدكتورة بانسيه مقلد والدكتور أحمد فتحي مهنا واستمرت على مدار يومين.

وعبرت أمل عبدالمنعم، عن سعادتها بالشراكة مع مصلحة الطب الشرعي فى تنظيم هذه الورشة التدريبية المهمة التي تأتي في إطار تفعيل نظام الإحالة الوطني وعرضت نظام الإحالة الوطني ودور المجلس القومي للمرأة وبالأخص دور مكتب الشكاوى في تلقي الشكاوى وطرق الاستجابة السريعة والفعالة.

فيما تناولت الدكتورة حنان فاروق الفارسي موضوع الفحص الطبي الشرعي في حالات العنف ضد المرأة و تطوير الأجهزة بعيادات الأسرة وأفضل الممارسات.

وتحدثت الدكتورة دعاء عبدالرحمن عن موضوع العقاقير الدوائية المستخدمة في عيادات الأسرة ووسائل منع الحمل والعقاقير المضادة للأمراض الجنسية

وتناولت الدكتورة بانسية مقلد موضوع أنظمة العمل بعيادات الأسرة مقارنة بالنظام المصري وبعدة دول أخرى.

وعرض الدكتور أحمد فتحي مهنا العوائق الفنية والقانونية في قضايا العنف ضد المرأة والتعريف بنظام عمل الوحدة المجمعة ومقترحات التشغيل تفعيلا لنظام الإحالة الوطني.