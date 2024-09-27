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نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الثوم وموعد انخفاضها

06:31 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

حسين أبو صدام

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كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار الثوم بمختلف الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي، إن إرتفاع أسعار الثوم بالأسواق يرجع لعدة أسباب أولها بدء موسم زراعة الثوم حيث تشهد الفترة الحالية إقبالًا من المزارعين لشراء التقاوي لزراعتها بالأراضي إضافة إلى فتح باب التصدير منه للخارج خلال الفترة الماضية حيث تم تصدير ما يقرب من 30 ألف طن خلال الموسم الماضي الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الكميات المعروضة بالأسواق.

وتابع: "كما أن المساحة التي تم زراعتها خلال الموسم الماضي من الثوم كانت محدودة"، موضحًا أنه تم زراعة ما يقرب من 60 ألف فدان فقط.

واختتم: "أسعار الثوم الحالية ستشهد انخفاضًا بنسبة 70% مطلع مارس المقبل".

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين زراعة الثوم أسعار الثوم
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