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لدينا رؤية شاملة.. أمين حزب حماة الوطن: مناقشة قضية الدعم تهدف لوصوله لمستحقيه

05:00 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حم

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كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، وأمين التنظيم، على أهمية البدء في مناقشة ملف الدعم، وإعداد قاعدة بيانات من الوزارات والجهات المعنية من أجل وصول الدعم لمستحقيه طبقا لتلك القاعدة، مؤكداً ثقته التامة في حرية المناقشات التي تتم داخل أروقة جلسات الحوار الوطني ليتسنى للجميع الخروج بتوصيات تهدف لخدمة الوطن والمواطن.

وأكد "العطيفي"، أن الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة وهي تحرص على فتح كافة الملفات العالقة من أجل عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة حقيقية، تتماشى مع رؤية مصر 2030 بملف الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن لحزب حماة الوطن رؤية شاملة أعدها في هذا الملف.

الدكتور أحمد العطيفي حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر 2030 قضية الدعم الحوار الوطني
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