بدلاً من الهضيبي .. طارق عبدالعزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعين النائب الوفدي، طارق عبدالعزيز رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي الاول وذلك بدلًا من الدكتور ياسر الهضيبي.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن دور حزب الوفد في الحياة السياسية، محوري واثري الحياة السياسية في مصر لعقود من الزمن، وأن المعارضه الوطنيه تقوم بدورها الوطني التاريخي بعيدًا عن المزايدات، وان حزب الوفد سيظل شعلة امل تضيء الطريق للوصول بالوطن إلى بر الأمان.

وأضاف طارق عبدالعزيز، أن الوفد وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ستعتمد خطة عمل لدور الانعقاد الجديد المقرر افتتاح جلساته بعد أيام، سيكون عنوانها مصلحة الوطن والمواطن، لاستكمال ما بدأناه خلال أدوار الانعقاد المنقضيه.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة قد استقبل اليوم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد وسلمه قرار تعينه رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.