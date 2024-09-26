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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-9-2024

04:42 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

طقس حار رطب

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-9-2024، والأحوال الجوية على كافة الأنحاء بمختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الخميس 26-9-2024، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ووفقا للهيئة، فإن حالة طقس اليوم الخميس 26-9-2024، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس 26-9-2024، رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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