حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-9-2024

كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-9-2024، والأحوال الجوية على كافة الأنحاء بمختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الخميس 26-9-2024، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ووفقا للهيئة، فإن حالة طقس اليوم الخميس 26-9-2024، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس 26-9-2024، رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.