إعلان

BBC

رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام القادمة

08:47 ص الخميس 26 سبتمبر 2024
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن طقس الأيام القادمة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن طقس الأيام القادمة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الظواهر الجوية طقس حار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبو الغيط: وقف العدوان على غزة كان كفيلا بتهدئة الأوضاع مع لبنان

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تطالب رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان
مجدي الجلاد: تحقيق مصراوي يسجل أخطر قضية تتعلق بتجنيد المصريين في روسيا
سُجن في مصر 14 عاما.. إسرائيل تعلن عن وفاة الجاسوس روبرت داسا