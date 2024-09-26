نشرة التوك شو| أسباب زيادة أسعار البطاطس.. وإجراء مهم من "القابضة للمياه"

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

استنكر الإعلامى محمود سعد فى بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما يحدث الآن من ارتفاع لأسعار بعض السلع والخدمات كالكهرباء والغاز.

كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مصر بها 25 شركة تابعة للقابضة لمياه الشرب، ويتم إنتاج 25 مليون متر مكعب من المياه يوما.

قال المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة، إن مصر تقوم بزراعة 500 ألف فدان من البطاطس، وإجمالي إنتاج مصر من البطاطس 6 مليون طن، ويتم تصدير مليون طن، ويطرح في الأسواق 4 مليون طن، وسط احتياجات من المواطنين 3 ونصف مليون طن.

كشف على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل توجيهات رئيس الوزراء بتفعيل كتابة الدواء بالاسم العلمي على الروشتة العلاجية

كد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن بعض عمليات التجميل تمثل فعلًا شيطانيًا يسعى إلى تغيير خلق الله، مؤكدا أن الإنسان خُلق في صورة عظيمة وأن التلاعب بجسده من خلال هذه العمليات يعد اعتداءً على بنيان الرب.