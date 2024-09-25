الجشع وفصل العروة.. الزراعة تكشف أسباب زيادة أسعار البطاطس

كتبت -داليا الظنيني:

قال المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة، إن مصر تقوم بزراعة 500 ألف فدان من البطاطس، وإجمالي إنتاج مصر من البطاطس 6 مليون طن، ويتم تصدير مليون طن، ويطرح في الأسواق 4 مليون طن، وسط احتياجات من المواطنين 3 ونصف مليون طن.

وأضاف محمود عطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن وزير الزراعة وجه بتكثيف حملات الإرشاد الزراعي على المزارعين، لتوعيتهم، مؤكدا أن التغيرات المناخية لم تؤثر على محصول البطاطس.

وأوضح أن فصل العروات، وجشع التجار، يساهم في زيادة أسعار البطاطس، مؤكدا أنه لا توجد أزمة لإنتاج البطاطس في مصر، وتعد من الدول الرائدة في التصدير.

وتابع: بداية من نصف شهر 9 وإلى شهر 10 تكون فترة فصل العروة، وتعدد الوسطاء في تجارة الطماطم وجشع التجار، ذلك ما دفع سعر كيلو الطماطم للارتفاع بنسبة 400%، موضحا أن الزراعة تتعاون مع التموين لضبط الأسواق المصرية.