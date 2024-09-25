تفاصيل لقاء رئيس الوطنية للصحافة ومحافظ القاهرة

مذكرة تفاهم بين المتحف المصري الكبير و"شنايدر إلكتريك" -التفاصيل الكاملة

كتب-عمرو صالح:

استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تناولا خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والمؤسسات الصحفية القومية في مجالات إعلانات الطرق واستغلال الأصول التابعة للمؤسسات الصحفية القومية داخل نطاق محافظة القاهرة.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي بأن الصحافة القومية داعم أساسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجري تنفيذها بجميع المحافظات من خلال إلقاء الضوء عليها.

ومن جانبه أعرب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الصحافة القومية و تناولها للقضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخلياً وخارجياً.

وأكد صابر أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإعادة تخطيط بعض المناطق بمحافظة القاهرة لضمان القضاء على العشوائيات وإعادة المظهر الجمالي وتيسير الحركة على المواطنين، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق بين مختلف الجهات لسرعة تنفيذ خطط التطوير.

حضر اللقاء كل من اللواء يحيى الأدغم سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم عوض مستشار المحافظ للمتابعة واللواء أحمد الدميري مستشار محافظ القاهرة للعلاقات العامة والمراسم والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة و وليد عبدالعزيز عضو الهيئة و مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم و طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر و رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع و هبة صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف و إياد أبو الحجاج.

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